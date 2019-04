மாவட்ட செய்திகள்

அரசு ஆஸ்பத்திரியில் டாக்டர் இல்லாததால்நர்சுகள் பிரசவம் பார்த்ததால் குழந்தை இறந்ததுஉறவினர்கள் போராட்டம் + "||" + The baby died because the nurses saw childbirth Relatives fight

