மாவட்ட செய்திகள்

ஒப்பந்த பணிகளுக்கு ஜி.எஸ்.டி.வரியை 8 சதவீதமாக குறைக்க வேண்டும்; கட்டுமான சங்கம் கோரிக்கை + "||" + GST tax for contract work should be reduced to 8 percent; Construction Association request

ஒப்பந்த பணிகளுக்கு ஜி.எஸ்.டி.வரியை 8 சதவீதமாக குறைக்க வேண்டும்; கட்டுமான சங்கம் கோரிக்கை