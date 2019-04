மாவட்ட செய்திகள்

நீர் ஆதாரங்கள் வறண்டுவிட்ட நிலையில் விருதுநகரில் குடிநீர் வினியோகத்தை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்? நகராட்சி நிர்வாகம் பாராமுகம் + "||" + Water sources are drying up Why not take action to restore drinking water supply in Virudhunagar? Municipal Administration is futile

நீர் ஆதாரங்கள் வறண்டுவிட்ட நிலையில் விருதுநகரில் குடிநீர் வினியோகத்தை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்? நகராட்சி நிர்வாகம் பாராமுகம்