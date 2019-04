மாவட்ட செய்திகள்

ஆலங்குளம் அருகே துணிகரம்: டாஸ்மாக் மேற்பார்வையாளரிடம் கத்தியை காட்டி ரூ.1.21 லட்சம் கொள்ளை 4 பேரை பிடித்து விசாரணை + "||" + Near Alankulam Presumptuously TASMAC To supervisor Displaying the knife Rs.1.21 lakh robbery Investigating 4 persons

ஆலங்குளம் அருகே துணிகரம்: டாஸ்மாக் மேற்பார்வையாளரிடம் கத்தியை காட்டி ரூ.1.21 லட்சம் கொள்ளை 4 பேரை பிடித்து விசாரணை