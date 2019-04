மாவட்ட செய்திகள்

குமரி மாவட்ட ரெயில் நிலையங்களில் பயணிகளிடம் ‘மெட்டல் டிடெக்டர்’ சோதனை போலீஸ் பாதுகாப்பும் அதிகரிப்பு + "||" + 'Metal Detector' test and police protection for passengers in Kumari district train stations

குமரி மாவட்ட ரெயில் நிலையங்களில் பயணிகளிடம் ‘மெட்டல் டிடெக்டர்’ சோதனை போலீஸ் பாதுகாப்பும் அதிகரிப்பு