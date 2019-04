மாவட்ட செய்திகள்

வேப்பந்தட்டை பகுதியில் வறட்சியால் காய்ந்த மரங்களுக்கு இழப்பீடு விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Farmers demand compensation for dried trees dried up in dry season

