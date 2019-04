மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் வெளி மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு மத்திய அரசு பணி வழங்குவதை கண்டித்து 3-ந்தேதி மறியல் போராட்டம் + "||" + The 3rd protest picket in Tamil Nadu has condemned the central government's work for the people of the state

தமிழகத்தில் வெளி மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு மத்திய அரசு பணி வழங்குவதை கண்டித்து 3-ந்தேதி மறியல் போராட்டம்