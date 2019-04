மாவட்ட செய்திகள்

தாவணகெரே பல்கலைக்கழகம் அருகே பரிதாபம்: ஸ்கூட்டர் மீது கார் மோதியது; மாணவி பலி + "||" + Near University The car crashed on the scooter The student kills

தாவணகெரே பல்கலைக்கழகம் அருகே பரிதாபம்: ஸ்கூட்டர் மீது கார் மோதியது; மாணவி பலி