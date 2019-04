மாவட்ட செய்திகள்

தனக்கு தெரியாமல் மகளுக்கு திருமணம் செய்து வைத்த மனைவியை குத்தி கொன்ற ஆட்டோ டிரைவர் கைது + "||" + Married to the daughter Killing his wife Auto Driver arrested

தனக்கு தெரியாமல் மகளுக்கு திருமணம் செய்து வைத்த மனைவியை குத்தி கொன்ற ஆட்டோ டிரைவர் கைது