மாவட்ட செய்திகள்

நுகர்பொருள் வாணிபக்கழக சுமைதூக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு அடையாள அட்டை வழங்க வேண்டும் + "||" + Identity card should be issued to consumer electronics bureaus

நுகர்பொருள் வாணிபக்கழக சுமைதூக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு அடையாள அட்டை வழங்க வேண்டும்