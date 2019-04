மாவட்ட செய்திகள்

பாலன்நகர் பகுதியில் மயானத்திற்கு இடம்; அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டக்கோரி பொதுமக்கள் மனு + "||" + Place to the cemetery in Balanagar area; Apartment building

பாலன்நகர் பகுதியில் மயானத்திற்கு இடம்; அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டக்கோரி பொதுமக்கள் மனு