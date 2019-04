மாவட்ட செய்திகள்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு: குமரி மாவட்டம் 98.08 சதவீதம் தேர்ச்சி மாநில அளவில் 5-வது இடம் + "||" + SSLC Output results: Kumari District is 98.8% of the state's 5th position

