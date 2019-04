மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வாக்குச்சாவடி அமைத்தல்: அனைத்து கட்சியினருடன் கலெக்டர் ஆலோசனை + "||" + For local elections Setting up the polling station With all parties Collector advice

உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வாக்குச்சாவடி அமைத்தல்: அனைத்து கட்சியினருடன் கலெக்டர் ஆலோசனை