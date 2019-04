மாவட்ட செய்திகள்

கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு தூங்கும் போராட்டம் நடத்திய விவசாயிகள் + "||" + Farmers who have staged a siege of the village administration

கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு தூங்கும் போராட்டம் நடத்திய விவசாயிகள்