மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை பழக்கிடங்கில் 500 டன் பழங்கள் சரிந்து தொழிலாளிகள் சிக்கினர் வாலிபர் உயிருடன் மீட்பு + "||" + Chennai fruit warehouse 500 tons of fruit fall The youngster is alive and rescued

சென்னை பழக்கிடங்கில் 500 டன் பழங்கள் சரிந்து தொழிலாளிகள் சிக்கினர் வாலிபர் உயிருடன் மீட்பு