மாவட்ட செய்திகள்

ஆசிய போட்டியில் பதக்கம் வென்றதன் மூலம் உலக அளவிலான சிலம்பம் போட்டிக்கு தஞ்சையை சேர்ந்த 29 பேர் தகுதி + "||" + 29 men from Tanjore are eligible to qualify for the world championship by winning the medal in Asian competition

