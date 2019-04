மாவட்ட செய்திகள்

கோத்தகிரியில் டாஸ்மாக் கடையின் பூட்டை உடைத்து பணம், மதுபாட்டில்களை திருடிய 2 பேர் கைது + "||" + break out of the Taskmack lock, stole Money, wine bottles 2 people arrested

