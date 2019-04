மாவட்ட செய்திகள்

கடலூரில் குடிநீர் குழாயில் உடைப்பு - கோடையில் வீணாகும் தண்ணீரால் மக்கள் வேதனை + "||" + Breaking out of drinking water in Cuddalore - People are suffering from water in the summer

கடலூரில் குடிநீர் குழாயில் உடைப்பு - கோடையில் வீணாகும் தண்ணீரால் மக்கள் வேதனை