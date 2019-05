மாவட்ட செய்திகள்

கட்டுமான பணிகள் பாதிப்பு: மணல் தட்டுப்பாட்டை போக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் + "||" + Damage to construction works: To minimize sand shortages Emphasis to take action

கட்டுமான பணிகள் பாதிப்பு: மணல் தட்டுப்பாட்டை போக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்