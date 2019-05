மாவட்ட செய்திகள்

மந்திரிசபை முடிவின்படிதான் செயல்பட வேண்டும்; புதுச்சேரி கவர்னருக்கு சிறப்பு அதிகாரம் இல்லை - ஐகோர்ட்டு பரபரப்பு தீர்ப்பு + "||" + The decision of the cabinet is to act only; Puducherry governor has no special power - the judgment of the Supreme Court

மந்திரிசபை முடிவின்படிதான் செயல்பட வேண்டும்; புதுச்சேரி கவர்னருக்கு சிறப்பு அதிகாரம் இல்லை - ஐகோர்ட்டு பரபரப்பு தீர்ப்பு