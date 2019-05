மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டி சாலைகளில், கால்நடைகளை திரியவிட்டால் அபராதம் - நகராட்சி கமிஷனர் எச்சரிக்கை + "||" + On the federal roads, Livestock Tiriyavittal the fines

ஊட்டி சாலைகளில், கால்நடைகளை திரியவிட்டால் அபராதம் - நகராட்சி கமிஷனர் எச்சரிக்கை