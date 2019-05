மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை தனியார் மருத்துவமனையில் பிரசவித்த பெண்ணை வீட்டுக்கு அனுப்ப மறுப்பதாக கூறி உறவினர்கள் தர்ணா + "||" + Drank relatives claiming that she had refused to send her home at Tanjai private hospital

தஞ்சை தனியார் மருத்துவமனையில் பிரசவித்த பெண்ணை வீட்டுக்கு அனுப்ப மறுப்பதாக கூறி உறவினர்கள் தர்ணா