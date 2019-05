மாவட்ட செய்திகள்

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே ஊதியம் என்ற முறையை அரசு கைவிட வேண்டும் + "||" + The government should abandon the method of pay only for those who have passed the qualifying examination

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே ஊதியம் என்ற முறையை அரசு கைவிட வேண்டும்