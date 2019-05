மாவட்ட செய்திகள்

வலங்கைமான், குடவாசலில் மே தின கொடியேற்று விழா + "||" + The festival is celebrated on May Day in Valangamman, Kudavasam

வலங்கைமான், குடவாசலில் மே தின கொடியேற்று விழா