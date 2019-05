மாவட்ட செய்திகள்

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் மே தின அணிவகுப்பு பேரணி தடையை மீறி நடத்தியதால் பரபரப்பு + "||" + The release of the May Day parade rally on behalf of the Liberation Party

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் மே தின அணிவகுப்பு பேரணி தடையை மீறி நடத்தியதால் பரபரப்பு