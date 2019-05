மாவட்ட செய்திகள்

ராமேசுவரம் கோவில் வடக்கு வாசல் பகுதியில் தீர்த்த டிக்கெட் கவுண்ட்டர்கள் இல்லாததால் பக்தர்கள் கடும் அவதி + "||" + The northern gate of the Rameswaram temple The pilgrims are suffering from lack of tirth ticket counters

