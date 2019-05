மாவட்ட செய்திகள்

தனுஷ்கோடி பகுதியில் கொசுக்களை பிடித்து மருத்துவ குழு ஆய்வு + "||" + Take the mosquito in the Dhanushkodi area and examine the medical team

தனுஷ்கோடி பகுதியில் கொசுக்களை பிடித்து மருத்துவ குழு ஆய்வு