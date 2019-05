மாவட்ட செய்திகள்

தேனியில், பலத்த காற்றால் தொடர் மின்தடை - பொதுமக்கள் பரிதவிப்பு + "||" + In Theni, Continuous resistor with strong air -The public Paritavippu

தேனியில், பலத்த காற்றால் தொடர் மின்தடை - பொதுமக்கள் பரிதவிப்பு