மாவட்ட செய்திகள்

இரு கட்சிக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை; பா.ஜ.க.வுடன் அ.தி.மு.க.வை இணைக்கும் நிலை உருவாகி வருகிறது - டி.டி.வி.தினகரன் கடும் தாக்கு + "||" + There is no difference between the two parties; The linking of the AIADMK with the BJP is emerging

இரு கட்சிக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை; பா.ஜ.க.வுடன் அ.தி.மு.க.வை இணைக்கும் நிலை உருவாகி வருகிறது - டி.டி.வி.தினகரன் கடும் தாக்கு