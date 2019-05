மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற 23-ந் தேதிக்கு பிறகு “நாட்டுக்கும், தொழிலாளர்களுக்கும் விடிவு காலம் பிறக்க இருக்கிறது” தூத்துக்குடியில் நடந்த மே தின கூட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + At May Day Meeting held in Thoothukudi MK Stalin speech

வருகிற 23-ந் தேதிக்கு பிறகு “நாட்டுக்கும், தொழிலாளர்களுக்கும் விடிவு காலம் பிறக்க இருக்கிறது” தூத்துக்குடியில் நடந்த மே தின கூட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு