மாவட்ட செய்திகள்

மக்களை ஏமாற்றி தி.மு.க.வால் ஆட்சியை பிடிக்க முடியாது சூலூர் தொகுதி தேர்தல் பிரசாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் தாக்கு + "||" + Deceiving the people by DMK You can not catch rule

மக்களை ஏமாற்றி தி.மு.க.வால் ஆட்சியை பிடிக்க முடியாது சூலூர் தொகுதி தேர்தல் பிரசாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் தாக்கு