மாவட்ட செய்திகள்

பொதுத்தேர்வில் மதிப்பெண் குறைந்ததால் 10-ம் வகுப்பு மாணவர் தற்கொலை + "||" + Class 10 student suicides because the general score is low

பொதுத்தேர்வில் மதிப்பெண் குறைந்ததால் 10-ம் வகுப்பு மாணவர் தற்கொலை