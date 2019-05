மாவட்ட செய்திகள்

கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் எத்திலீன் வைத்து பழங்களை பழுக்க வைக்கும் முறை வியாபாரிகளுக்கு அதிகாரிகள் விளக்கம் + "||" + Koyambedu market Put ethylene Method of ripening of fruits Officers interpret the business

கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் எத்திலீன் வைத்து பழங்களை பழுக்க வைக்கும் முறை வியாபாரிகளுக்கு அதிகாரிகள் விளக்கம்