மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் இயங்கி வரும் ஆம்புலன்ஸ் நிறுவனத்தில் முறைகேடு; நிர்வாகி கைது + "||" + Abusing ambulance operating in Trichy; Arrested by the administrator

திருச்சியில் இயங்கி வரும் ஆம்புலன்ஸ் நிறுவனத்தில் முறைகேடு; நிர்வாகி கைது