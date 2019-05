மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூரில் இருந்து புதுக்கோட்டைக்கு அரவைக்காக 910 டன் நெல் சரக்கு ரெயிலில் அனுப்பிவைக்கப்பட்டது + "||" + 910 tonnes of paddy ports have been sent from Tiruvarur to Pudukottai

