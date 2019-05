மாவட்ட செய்திகள்

திருக்கனூர் பகுதியில் சூறாவளிக்காற்று 50 ஏக்கர் பரப்பளவில் வாழை மரங்கள் சாய்ந்தன விவசாயிகள் அதிர்ச்சி + "||" + Hurricane winds up to 50 acres Banana trees were felled

