மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் கோடைகால விளையாட்டு பயிற்சி முகாம் 540 மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்பு + "||" + 540 students and students participating in the Summer Sports Training Camp in Tanjore

தஞ்சையில் கோடைகால விளையாட்டு பயிற்சி முகாம் 540 மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்பு