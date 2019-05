மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாநகரில் குடிநீர் பிரச்சினையை நிரந்தரமாக தீர்க்க ரூ.181 கோடியில் புதிய திட்டம் + "||" + The new plan of Rs 181 crores to solve the problem of drinking water in Tanjore city

தஞ்சை மாநகரில் குடிநீர் பிரச்சினையை நிரந்தரமாக தீர்க்க ரூ.181 கோடியில் புதிய திட்டம்