மாவட்ட செய்திகள்

புத்தளம் அருகே துணிகரம் வீட்டில் தனியாக இருந்த மூதாட்டியிடம் நகை பறிப்பு + "||" + The jewelery was in the house near Puttalam

புத்தளம் அருகே துணிகரம் வீட்டில் தனியாக இருந்த மூதாட்டியிடம் நகை பறிப்பு