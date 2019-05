மாவட்ட செய்திகள்

விசைத்தறி தொழிலாளர்களின் கூலி உயர்வு பேச்சு வார்த்தையை தொடங்க கோரி தாலுகா அலுவலகத்தை முற்றுகை + "||" + The siege of the Taluk office demanded the launch of the wage hike for power loom workers

விசைத்தறி தொழிலாளர்களின் கூலி உயர்வு பேச்சு வார்த்தையை தொடங்க கோரி தாலுகா அலுவலகத்தை முற்றுகை