மாவட்ட செய்திகள்

என்ஜினீயரிங் சேர்க்கைக்காக செயல்படும்சேவை மையத்தை மாணவ, மாணவிகள் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்கலெக்டர் பேச்சு + "||" + Enforcement of engineering The service center should be used by students and students Collector Talk

என்ஜினீயரிங் சேர்க்கைக்காக செயல்படும்சேவை மையத்தை மாணவ, மாணவிகள் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்கலெக்டர் பேச்சு