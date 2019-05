மாவட்ட செய்திகள்

சூளகிரி அருகே 3 மாதங்களாக நிறுத்தப்பட்டிருந்தகோதண்டராமர் சிலை பெங்களூரு நோக்கி புறப்பட்டது + "||" + Sulagiri was parked for 3 months The statue of Kothandaramar is headed towards Bengaluru

சூளகிரி அருகே 3 மாதங்களாக நிறுத்தப்பட்டிருந்தகோதண்டராமர் சிலை பெங்களூரு நோக்கி புறப்பட்டது