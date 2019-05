மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில், பலத்த காற்றுக்கு கிழிந்த வாழை இலைகள் - விவசாயிகள் கவலை + "||" + In the district, Torn banana leaves for heavy winds - Farmers worry

மாவட்டத்தில், பலத்த காற்றுக்கு கிழிந்த வாழை இலைகள் - விவசாயிகள் கவலை