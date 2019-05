மாவட்ட செய்திகள்

மாற்றத்துக்கான விதையை தூவும் நல்ல நேரம் இது: “எதிர்காலத்தை நினைத்து பணத்துக்கு மயங்காமல் ஓட்டு போடுங்கள்” கமல்ஹாசன் பேச்சு + "||" + It is a good time to shift the seeds for change Think of the future without money Cast Vote Kamal Haasan talks

மாற்றத்துக்கான விதையை தூவும் நல்ல நேரம் இது: “எதிர்காலத்தை நினைத்து பணத்துக்கு மயங்காமல் ஓட்டு போடுங்கள்” கமல்ஹாசன் பேச்சு