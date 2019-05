மாவட்ட செய்திகள்

வேடசந்தூர் அருகே, ரெயில்வே சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணி பாதியில் நிறுத்தப்பட்டதால் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + Railway tunnel construction work Half of the people are suffering from halting

வேடசந்தூர் அருகே, ரெயில்வே சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணி பாதியில் நிறுத்தப்பட்டதால் பொதுமக்கள் அவதி