மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி செல்லாத குழந்தைகள் பற்றி கணக்கெடுக்க பிறதுறைகளும் இணைந்து நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளன கலெக்டர் தகவல் + "||" + Other departments have to take action to take account of school children who do not have children Collector information

பள்ளி செல்லாத குழந்தைகள் பற்றி கணக்கெடுக்க பிறதுறைகளும் இணைந்து நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளன கலெக்டர் தகவல்