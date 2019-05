மாவட்ட செய்திகள்

ஆட்சியை தக்க வைக்க முயற்சி: எதிரிகளை அழிக்க ருத்ரயாகம் நடத்திய தேவேகவுடா, குமாரசாமி + "||" + Try to maintain the rule Conducted by Rudrayagam Deve Gowda, kumaraswamy

ஆட்சியை தக்க வைக்க முயற்சி: எதிரிகளை அழிக்க ருத்ரயாகம் நடத்திய தேவேகவுடா, குமாரசாமி