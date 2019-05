மாவட்ட செய்திகள்

கும்பகோணத்தில், விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்து இருந்த 1000 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் 3 பேர் கைது + "||" + In Kumbakonam, 3 persons were arrested for seizing 1000kg tobacco items for sale

