மாவட்ட செய்திகள்

குழந்தைகள் விற்பனை விவகாரம்:நாமக்கல் சுகாதாரத்துறை அதிகாரியிடம் சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் விசாரணைசேலத்தில் 3 மணி நேரம் நடந்தது + "||" + Children selling affair: Namakkal Health Officer CBCI Police investigation It took 3 hours in Salem

குழந்தைகள் விற்பனை விவகாரம்:நாமக்கல் சுகாதாரத்துறை அதிகாரியிடம் சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் விசாரணைசேலத்தில் 3 மணி நேரம் நடந்தது