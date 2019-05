மாவட்ட செய்திகள்

அக்னிநட்சத்திரம் தொடக்க நாளில் வெயில் சுட்டெரித்ததால் நுங்கு, கரும்புச்சாறு வாங்குவதற்காக குவிந்த மக்கள் + "||" + The people who concentrated on buying sugar cane, because the fire burned on the opening day of the agni

